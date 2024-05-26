Понад 80 держав підтвердили свою участь у Саміті миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже понад 80 держав підтвердили свою участь у Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

"Разом зі Швейцарією ми готуємо Саміт (миру - ІФ-У). 15 червня його початок. Ми маємо підтвердження участі вже понад 80 держав і продовжуємо працювати з лідерами, запрошуючи на Саміт. Дякую кожному, хто справді допомагає миру", - заявив президент у зверненні, опублікованому в його телеграм-каналі в неділю.