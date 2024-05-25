Події

19:38 25.05.2024

Стало відомо про третього постраждалого внаслідок удару окупантів по центру Харкова - Синєгубов

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Стало відомо про третього постраждалого внаслідок удару окупантів по центру Харкова - Синєгубов

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про третього постраждалого внаслідок удару окупантів по центру Харкова.

"Унаслідок удару по центральній частині Харкова три людини поранені", - ідеться в його телеграм-каналі.

Раніше мер міста Ігор Терехов повідомляв про двох постраждалих.

Як повідомлялося, Російські окупанти знову вдарили по Харкову, цього разу по району щільної житлової забудови міста, повідомив мер міста Ігор Терехов.

 

 

 

Теги: #центр #вибух #харків

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