Стало відомо про третього постраждалого внаслідок удару окупантів по центру Харкова - Синєгубов

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про третього постраждалого внаслідок удару окупантів по центру Харкова.

"Унаслідок удару по центральній частині Харкова три людини поранені", - ідеться в його телеграм-каналі.

Раніше мер міста Ігор Терехов повідомляв про двох постраждалих.

Як повідомлялося, Російські окупанти знову вдарили по Харкову, цього разу по району щільної житлової забудови міста, повідомив мер міста Ігор Терехов.