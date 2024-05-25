Унаслідок російського удару в Харкові знищено ТЦ "Епіцентр", відомо про двох загиблих працівників

Унаслідок удару російських військ по торговому центру «Епіцентр» у Харкові почалася масштабна пожежа, є загиблі та поранені. Відомо про двох загиблих працівників ТЦ, ще 11 працівників не виходять на зв’язок.

«На цей момент відомо про двох загиблих працівників торгового центру. Ще 11 працівників ТЦ не виходять на зв’язок. Дані про кількість постраждалих відвідувачів уточнюються. На місці події працюють рятувальники та пожежники», - йдеться в повідомленні на сторінці «Епіцентр-К» у Фейсбуці.

Зазначається, що після оголошення повітряної тривоги персонал зробив усе можливе задля якнайшвидшої евакуації відвідувачів та співробітників, проте «два удари по центральній частині будівлі відбулися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку».

Компанія “Епіцентр” висловлює співчуття родинам загиблих та поранених. Сімʼям працівників буде надано всю необхідну підтримку.

Знищений ТЦ «Епіцентр» у Харкові було відкрито у 2014 році. Його загальна площа становила 13300 кв. м.

Раніше ворог повністю зруйнував шість торгових центрів компанії в Маріуполі, Чернігові, Бучі, Харкові, Херсоні та Нікополі. Ще частина об’єктів мережі припинила роботу через активні бойові дії, постійні обстріли та захоплення українських територій окупаційними військами.