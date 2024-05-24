Перший концерт із повністю українською симфонічною програмою відбувся в Лондоні незадовго до Саміту миру в Швейцарії

У Лондоні відбувся концерт симфонічної музики, який став першим у Великій Британії концертом із повністю українською симфонічною програмою, повідомив диригент Кирило Карабиць.

"На нашому концерті минулої неділі, присвяченому українській музиці на Southbank Centre у Лондоні, було представлено 3 різних і контрастних твори української симфонічної традиції. Це була перша в історії повністю українська симфонічна програма, представлена британській аудиторії в Royal Festival Hall британським оркестром", - написав Карабиць у фейсбуці.

Зокрема, до програми увійшла лондонська прем'єра "Терикону" української композиторки Ганни Корсун. Твір було замовлено Bournemouth Symphony Orchestra у 2023 році.

"Символічно наш виступ відбувся незадовго до Саміту миру (ініційованого президентом Володимиром Зеленським, який я особисто дуже підтримую)", - наголосив Карабиць.