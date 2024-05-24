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18:07 24.05.2024

ЗСУ ставлять за мету широке впровадження ШІ - заступник головнокомандувача

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ЗСУ ставлять за мету широке впровадження ШІ - заступник головнокомандувача

Для переходу від кількості безпілотних систем до нового рівня якості є наміри використання Збройними силами машинного зору та штучного інтелекту, заявив заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Андрій Лебеденко.

Під час брифінгу в Києві у п'ятницю він наголосив, що один із основних напрямів роботи Генерального штабу - інноваційна діяльність. За його словами, у складі ЗСУ створено відповідні частини, підрозділи, органи управління, мета яких - технологічне домінування на полі бою, компенсувавши чисельну перевагу противника.

"Щодо Командування безпілотних систем. Завдання військового управління - забезпечити армію засобами БПЛА, створити передумови, щоб вітчизняні виробники мали здорову конкуренцію, підготувати операторів дронів. В основі Командування безпілотних систем - БПЛА, наземні роботизовані комплекси, нові засоби радіоелектронної боротьби, нові засоби управління. Все, щоб оперативно відповідати викликам часу", - розповів Лебеденко.

Він також зазначив, що сьогодні українське військо широко працює з вітчизняними виробниками, з країнами-партнерами, які надають необхідні технології.

"Ми працюємо над тим, щоб продукти нашого партнерства стали більш масовими, щоб був новий рівень якості. Наша мета - використання штучного інтелекту на полі бою", - заявив полковник Лебеденко.

Теги: #зсу #ші

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