США і Захід повинні прискорити і збільшити надання допомоги, щоб Україна якнайшвидше досягла перемоги у війні, - Помпео

США і Захід повинні прискорити і збільшити надання допомоги, щоб Україна якнайшвидше досягла перемоги у війні, заявив екс-держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю проекту BBC UKRAINECAST.

За його словами, економічна міць України має не менше значення, ніж її здатність оборонятися проти російської агресії. Саме тому інвестиції мають стати ключовим драйвером зростання української економіки.

Помпео висловив упевненість, що США допоможуть Україні в залученні інвестицій на зміцнення економіки, обороноздатності та майбутнє відновлення. Крім того, допоможуть українському уряду у створенні процесів і правил для залучення прямих іноземних інвестицій в Україну, відновленні української інфраструктури зусиллями приватного сектору.

"Сильна нація має сильну економіку, і я впевнений, що такі компанії, як VEON, продовжуватимуть інвестувати в Україну навіть під час війни", - сказав Помпео, наголосивши, що саме заради позитивних зрушень в економіці України, він приєднався до міжнародного телекомунікаційного оператора якому належить 100% акцій найбільшого оператора мобільного зв'язку в Україні "Київстар".

Коментуючи заяву колишнього президента США і нинішнього кандидата в президенти США Дональда Трампа про закінчення російської війни проти України "за 24 години", Помпео пояснив: "Він мав на увазі, що негайно розпочне здійснення цього завдання".

За словами впливового республіканця, рішення полягає в тому, щоб переконати Володимира Путіна, що його втрати від продовження цієї агресії перевищать вигоди, і забезпечити президенту Зеленському становище, яке дасть результат, прийнятний для українського народу.

"Це має бути метою США, Європи та НАТО", - наголосив Помпео.

Майк Помпео - екскерівник ЦРУ та ексдержсекретар США в період президентства Трампа. Наприкінці 2023 року приєднався до Ради директорів "Київстару", українського дочірнього підприємства, 100% акцій якого належать міжнародному телеком-оператору VEON, як партнер Impact Investments - американської стратегічної та фінансової консалтингової й інвестиційної компанії, що сприяє розбудові довгострокових партнерських відносин із провідними світовими компаніями в різних галузях і регіонах.