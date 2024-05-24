Генштаб ЗСУ: Сили оборони України зупинили російські війська на харківському напрямку

Сили оборони України зупинили російські війська на харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії, заявив представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України полковник Ігор Прохоренко.

"Обстановка складна. Сили оборони продовжують оборонятися на сході та півдні нашої держави, завдають вогневого ураження противнику. Основні дії відбуваються на Харківщині, Донеччині. Щодо харківського напрямку - противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворог зупинений, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії", - сказав Прохоренко на брифінгу в Києві в п'ятницю.

За його словами, окупанти проводять наступальні дії також на сході Харківщини, планують зі сходу обійти місто Куп'янськ, але успіху не мають. Він також зазначив, що жорсткі бойові дії тривають практично вздовж усієї лінії фронту. "Сили оборони завдають загарбнику важких втрат, активно працює наша артилерія, безпілотні системи, задіюється авіація", - сказав він.

Коментуючи ситуацію на Сумщині та Чернігівщині, він сказав, що вона контрольована. Прохоренко констатував, що ворог накопичує війська на території РФ, щоденно завдає по прикордонних населених пунктах авіаційних і артилерійських ударів, застосовує БПЛА, намагається знищити об'єкти критичної інфраструктури, атакує ракетами та "Шахедами".

"Сили оборони знають про плани ворога та роблять усе, щоб їх зірвати. Вживаються заходи щодо виділення резервів та засобів вогневого ураження з метою перехоплення ініціативи на полі бою", - сказав він.