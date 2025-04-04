Інтерфакс-Україна

Події

15:27 04.04.2025

Медіарух закликає обміняти російського агента Молчанова на полоненого журналіста Хилюка

2 хв читати

Українські журналісти і медійники, учасники Медіаруху, закликають владу обміняти затриманого російського агента, пропагандиста Кирила Молчанова на українського журналіста Дмитра Хилюка, який перебуває в російському полоні понад три роки.

Про це йдеться у заяві Медіаруху, яку, зокрема, підписав Інститут масової інформації.

У заяві зазначається, що Дмитра Хилюка 3 березня 2022 року викрали росіяни під час окупації частини Київської області. Нині, він, ймовірно, перебуває в одній з колоній Владимирської області Росії.

"Україна має лише неофіційні дані щодо місця утримання журналіста, тому що Росія не визнає факт його полону. Це пов’язано з тим, що міжнародне гуманітарне право забороняє утримувати в полоні цивільних. Відповідно, не існує механізму обміну таких людей — їх повинні звільняти поза обмінами", – йдеться у заяві.

Влітку 2024 року стало відомо, що Дмитро сильно схуд і важить не більш ніж 45 кілограмів. Про це міжнародній організації "Репортери без кордонів" розповів звільнений з російського полону військовий Ігор, який рік провів із Дмитром в одній камері у Владимирській області Росії.

Водночас 1 квітня 2025 року Служба безпеки України повідомила, що повернула в Україну Кирила Молчанова — російського агента і "політичного експерта" з медійного пулу підозрюваного в державній зраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука. За даними СБУ, 2022 року Молчанов виїхав до Росії, де став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів. Його затримали під час поїздки в Польщу й депортували в Україну.

"Оскільки Україна вже має досвід обміну цивільних в інтересах держави — того ж самого Віктора Медведчука обміняли на 215 полонених українських захисників і захисниць, — Медіарух закликає президента України, Міністерство оборони України, Службу безпеки України, Міністерство культури і стратегічних комунікацій України, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інші державні структури звільнити з російського полону Дмитра Хилюка шляхом обміну на підозрюваного в колаборантстві Молчанова", - йдеться у заяві.

Теги: #медіарух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:07 10.10.2024
Медіарух звернувся до Зеленського із закликом вжити заходів для припинення тиску на медіа

Медіарух звернувся до Зеленського із закликом вжити заходів для припинення тиску на медіа

ВАЖЛИВЕ

Росія знищила 214 тис. об'єктів цивільної інфраструктури в Україні - Єрмак

Рютте: Шлях України до НАТО є незворотнім, але ми ніколи не обіцяли, що членство буде частиною мирної угоди

Укргідрометцентр попереджає про заморозки в наступні дві ночі

Постраждалий внаслідок вибуху авто в м.Дніпро посадовець помер в лікарні, відкрита справа по статті "теракт" - Нацполіція

Від початку повномасштабного вторгнення ми змогли повернути до безпечного використання понад 35 тис. кв. км територій - Шмигаль

ОСТАННЄ

Експосол Японії в Україні Мацуда Кунінорі увійшов до консультативної ради ДТЕК

СБУ повідомила про заочну підозру двом адміралам та полковнику РФ, відповідальним за ракетний удар по центру Одеси

Колишньому комбату Лапіну, який брав участь в обороні Харківщини, змінено запобіжний захід

У Гамбурзькій мистецькій галереї відкрили український аудіогід

Рубіо: Трамп не піде на безкінечні переговори з РФ

Єрмак: Сьогодні є не дуже гарні тенденції зближення з росіянами

Конкретних дат щодо перемовин з США поки немає, але вони продовжаться, - Єрмак

Росія знищила 214 тис. об'єктів цивільної інфраструктури в Україні - Єрмак

США віддані НАТО – Рютте

ДСНС: 23% площі України потребують обстеження саперами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА