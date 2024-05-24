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08:51 24.05.2024

Почесною відзнакою "За мужність і відвагу" Зеленський нагородив 1-й окремий батальйон морської піхоти ВМС ЗС України

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Почесною відзнакою "За мужність і відвагу" Зеленський нагородив 1-й окремий батальйон морської піхоти ВМС ЗС України

Президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою "За мужність і відвагу" 1-й окремий батальйон морської піхоти ВМС ЗСУ. Відповідний Указ Президента України №341/2024 опубліковано на сайті Офісу глави держави.

"З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю:

1. Відзначити почесною відзнакою "За мужність і відвагу" 1 окремий батальйон морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

23 травня 2024 року", - йдеться в Указі.

 

 

 

Теги: #указ #нагорода

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