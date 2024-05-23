Події

17:36 23.05.2024

UNITED24 розпочинає глобальний збір на бойові роботизовані платформи

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UNITED24 розпочинає глобальний збір на бойові роботизовані платформи

Президент України Володимир Зеленський назвав платформу UNITED24 "одним із найуспішніших міжнародних інструментів".

"Два роки тому стартувала ідея UNITED24: ідея об'єднати, якнайбільше об'єднати людей, звичайних людей із різних країн і з різних континентів. І це вийшло, і тоді ми вже довели, що вміємо справді глобально об'єднувати, об'єднувати політичних лідерів і об'єднувати держави", - сказав він, виступаючи з нагоди другої річниці ініціативи.

"На цей момент цей наш інструмент UNITED24 об'єднав уже 110 країн і мільйони абсолютно різних людей і компаній", - зазначив він.

За словами Зеленського, "за два роки зібрано вже 650 мільйонів доларів для UNITED24. І внески абсолютно різні: від декількох доларів до мільйонів, які перетворилися на те, що допомагає жити і вижити. На реанімобілі, на наші морські дрони, обладнання для лікарень, житлові будинки, бомбосховища".

"Сьогодні радий оголосити новини про розвиток UNITED24. Перше - приєднуються нові посли. Друге - стартує глобальний збір на бойові роботизовані платформи. Наша українська армія дронів і наша технологія морських дронів уже довели свою ефективність у захисті України від російського терору, від того зла, яке вони нам принесли", - сказав президент.

Новими послами UNITED24 стали американські актриси Гіларі Свенк і Алісса Мілано. Загалом їх уже 26. На саміті UNITED24 у Києві були присутні: астронавт NASA Скотт Келлі, футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, актор Міша Коллінз, оператор-постановник Imagine Dragons Тай Арнольд, а також кінорежисер та сценарист із українським корінням Даріус Мардер, режисер і кінопродюсер Даг Лайман, історик Сергій Плохій.

Теги: #united24

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