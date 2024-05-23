СБУ затримала ексохоронця російської катівні на Херсонщині, який намагався сховатися в лавах ЗСУ

Служба безпеки України затримала ворожого колаборанта, який "служив" на "посаді охоронця" в російській катівні під час окупації Херсонської області.

"Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного колаборанта, який співпрацював з рф під час окупації Херсона. Тоді він "служив" у російській катівні, яку рашисти облаштували на базі захопленої на той час Дар’ївської виправної колонії № 10. Там він перебував на "посаді" охоронця окупаційного об’єкта, до якого рашисти звозили репресованих місцевих жителів, зокрема проукраїнських активістів", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі СБУ в четвер.

Зазначається, що після звільнення правобережжя Херсонської області зловмисник певний час переховувався, а потім мобілізувався до ЗСУ, де сподівався уникнути правосуддя.

"Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігуранта та його спроби сховатися від правосуддя в одній із військових частин на півдні України", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, колаборантом виявився житель Миколаївщини, ідеологічний прихильник рашизму. На початку повномасштабного вторгнення він підтримав російських окупантів, за що був призначений охоронцем ворожої катівні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Він перебуває під вартою. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.