Україна повинна мати можливість уражати військові цілі на території РФ - Кулеба

Чим більше Україна зможе знищити військових цілей на території РФ, тим швидше закінчиться війна українською перемогою, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна повинна мати можливість уражати військові цілі на території РФ, тому що це та територія, з якої в Україну приходять смерть і руйнування", - сказав він на спільній пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок у Києві у вівторок.

За словами Кулеби, "якщо хтось вважає, що ми маємо бути в слабкій позиції: сидіти й чекати, доки смерть прийде по нас, то не дочекаєтеся - ні нашої смерті, ні нашої слабкості".

"Краще бути на боці України, тому що чим більше ми зможемо знищити, наголошую, військових цілей на території РФ, тим швидше закінчиться ця війна перемогою України", - сказав міністр.