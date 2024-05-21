Кулеба: Україна просить партнерів розглянути можливості щодо перехоплення зі своєї території ракет, випущених РФ по українських населених пунктах

Україна просить партнерів розглянути можливості, за яких зі своєї території країни збивали б російські ракети, випущені РФ по українській території, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Немає жодного юридичного, безпекового чи морального аргументу, який стоїть на заваді того, щоб наші партнери збивали російські ракети на території України зі своєї території. Ті, хто кажуть, що такі дії були б ескалацією, - маніпулюють", - сказав він на спільній пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок у Києві у вівторок.

Також Кулеба наголосив, що Україна вже багато разів чула аргумент про необхідність уникати ескалації, проте єдиною стороною, яка займається ескалацією, є РФ.

"Перше: ми справді просимо партерів розглянути можливості, за яких російські ракети - не російські літаки з пілотами на борту - а шматки заліза, які несуть смерть із РФ в Україну, щоб вони перехоплювалися з території країн наших партнерів. Є альтернативне рішення цьому - якщо ви не хочете робити цього, просто надайте тоді нам усі необхідні для цього засоби - ми розмістимо їх на території України й самі перехоплюватимемо ці ракети", - зазначив глава МЗС.

За його словами, це системи ППО і бойові літаки з відповідними технічними можливостями.

"А займати позицію, за якої ми і ППО не передамо, і не підтримуватимемо збивання російських ракет з нашої території над територією України, - це і є позиція умиротворення агресора", - заявив Кулеба.