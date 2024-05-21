Події

17:37 21.05.2024

Кулеба: Україна просить партнерів розглянути можливості щодо перехоплення зі своєї території ракет, випущених РФ по українських населених пунктах

2 хв читати
Кулеба: Україна просить партнерів розглянути можливості щодо перехоплення зі своєї території ракет, випущених РФ по українських населених пунктах

Україна просить партнерів розглянути можливості, за яких зі своєї території країни збивали б російські ракети, випущені РФ по українській території, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Немає жодного юридичного, безпекового чи морального аргументу, який стоїть на заваді того, щоб наші партнери збивали російські ракети на території України зі своєї території. Ті, хто кажуть, що такі дії були б ескалацією, - маніпулюють", - сказав він на спільній пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок у Києві у вівторок.

Також Кулеба наголосив, що Україна вже багато разів чула аргумент про необхідність уникати ескалації, проте єдиною стороною, яка займається ескалацією, є РФ.

"Перше: ми справді просимо партерів розглянути можливості, за яких російські ракети - не російські літаки з пілотами на борту - а шматки заліза, які несуть смерть із РФ в Україну, щоб вони перехоплювалися з території країн наших партнерів. Є альтернативне рішення цьому - якщо ви не хочете робити цього, просто надайте тоді нам усі необхідні для цього засоби - ми розмістимо їх на території України й самі перехоплюватимемо ці ракети", - зазначив глава МЗС.

За його словами, це системи ППО і бойові літаки з відповідними технічними можливостями.

"А займати позицію, за якої ми і ППО не передамо, і не підтримуватимемо збивання російських ракет з нашої території над територією України, - це і є позиція умиротворення агресора", - заявив Кулеба.

Теги: #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:25 15.05.2024
Кулеба: Кожна затримка в постачанні зброї призводить до невдач на фронті

Кулеба: Кожна затримка в постачанні зброї призводить до невдач на фронті

18:07 15.05.2024
Кулеба: У центрі переговорів із Блінкеном була Харківська та Донецька області

Кулеба: У центрі переговорів із Блінкеном була Харківська та Донецька області

22:05 14.05.2024
Кулеба і Блінкен провели перший раунд переговорів у Києві в піцерії "Veterano Pizza"

Кулеба і Блінкен провели перший раунд переговорів у Києві в піцерії "Veterano Pizza"

07:50 14.05.2024
Заступник голови Офісу президента поінформував Олександра Сороса про безпекову ситуацію в Україні

Заступник голови Офісу президента поінформував Олександра Сороса про безпекову ситуацію в Україні

07:46 14.05.2024
Україна та Сербія обговорили посилення парламентської співпраці

Україна та Сербія обговорили посилення парламентської співпраці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Генштабі підтвердили знищення в Криму російського ракетного корабля "Циклон"

Глава МЗС Німеччини: Зеленський є законним і легітимним президентом України

Зеленський обговорив із Бербок постачання комплексів ППО

Десятеро українських військових пройшли в Нідерландах навчання з обслуговування винищувачів F-16

Від початку доби відбулося 37 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на покровському напрямку - Генштаб

ОСТАННЄ

ФДМУ вперше реалізував через "Прозорро.Продажі" конфісковане майно підсанкційних осіб – квартири Шелкова та Сальдо

Окупанти активізувалися на Харківщині, складна ситуація залишається на покровському напрямку - Генштаб

У Генштабі підтвердили знищення в Криму російського ракетного корабля "Циклон"

Глава МЗС Німеччини: Зеленський є законним і легітимним президентом України

У Херсоні вже три постраждалих унаслідок денного обстрілу - міськадміністрація

Зеленський обговорив із Бербок постачання комплексів ППО

У Херсоні внаслідок обстрілу постраждав підліток - голова міськадміністрації

Київська влада розгляне питання усунення Булгакова з публічного простору після формування УІНП остаточної позиції щодо нього - відповідь на петицію

Ексмера Балаклії, підозрюваного в держзраді, судитимуть заочно - прокуратура

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 55, ситуація в районі Липців контрольована - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА