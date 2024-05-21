Ексмера Балаклії, підозрюваного в держзраді, судитимуть заочно - прокуратура

Харківська облпрокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього міського голови Балаклії Івана Столбового, підозрюваного в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

"Колишній український посадовець переховується від правосуддя на території рф, його оголошено у розшук. Обвинуваченого судитимуть заочно у Балаклійському районному суді Харківської області", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, з перших днів окупації Балаклії Столбовий, будучи чинним міським головою, добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками і фактично здав їм населений пункт.

Наприкінці березня 2022 року разом із представниками ЗС РФ він провів нараду керівництва Балаклійської міськради, на якій агітував за лояльне ставлення і до окупаційних військ, і до Росії загалом. Столбовий також провів збори громади, на яких повідомив жителям, що вирішив залишитися в місті, "хоча була можливість поїхати на західну Україну, кудись іще". Він також заявив, що "сьогодні Україна вже нічого не дає" і запропонував жителям брати "гуманітарну допомогу" від російських військових.

Максимальна санкція статті передбачає довічне ув'язнення.