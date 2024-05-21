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14:54 21.05.2024

Макрон вирушить до Нової Каледонії на тлі заворушень, які там не вщухають

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Макрон вирушить до Нової Каледонії на тлі заворушень, які там не вщухають

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок увечері вирушить до Нової Каледонії для сприяння нормалізації там обстановки, повідомляють французькі ЗМІ.

В уряді Франції раніше заявили, що глава держави вирушить до Нумеа, щоб "заснувати там місію". При цьому інформації, про яку саме "місію" може йтися, не наводять.

Говорячи про ситуацію в Новій Каледонії, в уряді зазначили, що вона "ще не зовсім нормалізувалася, але поліпшується".

"Вжито всіх заходів для відновлення порядку", - сказала представниця уряду Франції Пріска Тевено.

Понад тиждень у Новій Каледонії не вщухають заворушення.

Розташована в Тихому океані Нова Каледонія - особливе адміністративно-територіальне утворення Франції.

Прихильники незалежності Нової Каледонії виступають проти конституційної реформи, що пройшла затвердження у французькому парламенті й передбачає розширення електорату на виборах на острівній території. Вони вважають, що реформа послабить виборчі можливості корінних жителів - канаків - і тим самим посилить вплив Парижа.

Влада Франції в Новій Каледонії представлена верховним комісаром, якого призначає президент республіки. Виконавчу владу забезпечує місцевий уряд.

Теги: #макрон #нова_каледонія

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