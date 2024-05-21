США передали Харкову спецобладнання для відновлення електромереж

США передали Україні обладнання для відновлення електромереж Харкова, пошкоджених російськими військами, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Минулого тижня ми надали через USAID 50 трансформаторів напруги, дев'ять трансформаторів струму і 80 ізоляторів оператору харківської енергорозподільної системи, щоб допомогти енергетикам провести терміновий ремонт харківської електромережі, пошкодженої внаслідок російських ракетних ударів і атак безпілотників", - написала Брінк у соціальній мережі Х у вівторок.