Події

11:13 21.05.2024

США передали Харкову спецобладнання для відновлення електромереж

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США передали Харкову спецобладнання для відновлення електромереж

США передали Україні обладнання для відновлення електромереж Харкова, пошкоджених російськими військами, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Минулого тижня ми надали через USAID 50 трансформаторів напруги, дев'ять трансформаторів струму і 80 ізоляторів оператору харківської енергорозподільної системи, щоб допомогти енергетикам провести терміновий ремонт харківської електромережі, пошкодженої внаслідок російських ракетних ударів і атак безпілотників", - написала Брінк у соціальній мережі Х у вівторок.

 

Теги: #харків #брінк_бріджит #енергетика #сша

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