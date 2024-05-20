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17:08 20.05.2024

Індія братиме участь у майбутньому Саміті миру в Швейцарії - ЗМІ

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Індія братиме участь у майбутньому Саміті миру в Швейцарії - ЗМІ

Індія братиме участь у майбутньому Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, передає The Siasat Daily.

"Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку", - сказав Моді, слова якого наводить The Siasat Daily.

Як зазначає видання, йдеться про саміт G7, який відбудеться в Італії 13-15 червня, а також про Глобальний саміт миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії.

Моді зазначив, що Індія "звучатиме як голос Глобального півдня" на цих самітах, щоб формувати глобальний дискурс і просувати бачення розвитку, орієнтованого на людину, й успішного та мирного світу. "Рівень участі залежатиме від часу, логістики та паралельних зобов'язань", - сказав прем'єр Індії у відповідь на запитання про те, чи буде він присутній на зустрічах. На думку Моді, запрошення Індії на ці саміти свідчать про значущість країни і вагомість її внеску в міжнародні справи.

Теги: #саміт_миру #індія

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