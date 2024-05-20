Прем'єр Хорватії візьме участь у Саміті миру - Зеленський

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підтвердив участь у Саміті миру в Швейцарії, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з головою хорватського уряду.

"Привітав його з призначенням на посаду прем'єр-міністра Республіки Хорватія та висловив вдячність за постійну підтримку України з боку Хорватії. Також подякував прем'єр-міністру Пленковичу за підтвердження його участі в Саміті миру у Швейцарії", - написав Зеленський у телеграмі у понеділок.

Сторони також обговорили підтримку з боку Хорватії початку переговорів щодо вступу України до ЄС і можливість приєднання до Вільнюської декларації G7 про підтримку України.