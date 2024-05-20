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13:18 20.05.2024

Голова УІНП: 24 лютого поки що має залишатися неофіційною датою, що підсвічується державою як День люті

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Голова УІНП: 24 лютого поки що має залишатися неофіційною датою, що підсвічується державою як День люті

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що день повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року поки що має залишатися неофіційною пам'ятною датою, але підтримуваною державою як День люті.

"Мені сподобалося на круглому столі (який відбувався на початку травня - ІФ-У), як декілька людей говорили про цю дату як про День гніву або День люті. Ідеально, щоб це поки що була неофіційна дата, але сильно підсвічена державою, яка буде такою точкою, яка щоразу знов поновлюватиме сили, лють і обурення тим, що сталося. І в такому інформаційно-комунікаційному, суспільно-політичному сенсі її треба визначити", - сказав Дробович в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, як варто позиціонувати 24 лютого 2022 року в системі пам'ятних дат.

Очільник УІНП розповів, що коли 24 лютого 2022 року прийшов на роботу в інститут, то лють була однією з головних емоцій.

"Цю емоцію, мені здається, важливо зафіксувати в цю дату. Робити якийсь офіційний статус чи ні – це другорядне питання. Ми маємо порозумітися як спільнота щодо цієї дати. І, звісно, вона має бути в інтелектуальному плані поєднана з подіями лютого-березня 2014 року", - наголосив Дробович.

Теги: #дробович #24_лютого

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