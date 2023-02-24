24 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 366 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 366 RUSSIAN AGRESSION

24 лютого 2022 року російське вторгнення в Україну. Початок війни.

В Україні та світі День народження лотереї. Ще сьогодні Всесвітній день інформаційної архітектури.

В Естонії – День незалежності, в Мексиці – День прапора, у Таїланді – Національний день художника та Національний день чіпсів Тортилья у США, в Ісландії – День булочки з повидлом.

Православні віряни вшановують пам'ять святого Власа.

День народження лотереї

24 лютого 1466 р. у бельгійському містечку Брюгге відбулася перша лотерея. Організатором була дружина Яна ван Ейка, одного з найвидатніших фламандських художників. У такий спосіб жінка вирішила зібрати кошти для одного бідного міста.

Всесвітній день інформаційної архітектури

Свято започатковано у 2012 році за підтримки Інституту інформаційної архітектури та Річарда Вурмана. Існує тісний зв'язок між інформаційною архітектурою та IT. Цей термін пояснюється як графічна структура даних, що базується на використанні інформаційних технологій.

Галицька митрополія

24 лютого 1807 року Папа Римський Пій VII підписав буллу In universalis Ecclesiae regimine, якою відновив Галицьку митрополію.

Наприкінці XVIII століття Київська уніатська митрополія виявилася розділеною між кількома країнами. Крім того, унійні церкви в Україні, яка тоді входила до складу Російської імперії, змушували переходити до православ'я. Зрештою, серед єпархій Галичини дозріла думка об'єднати всі греко-католицькі церкви регіону під єдиною митрополією, центр якої був би у Львові.

Відновлювати в Галичині митрополію взялися Антоній Ангелович та Михайло Гарасевич. Внаслідок тривалого листування українців з австрійською владою імператор Франц I ухвалив відновлення митрополії і направив відповідний лист до Папи Римського. 24 лютого 1807 року офіційно дозволив це зробити і Ватикан.

У відновленій митрополії, що складалася з Львівської архиєпархії, Перемишльської та Холмської єпархій, Папа Римський призначив власного номінанта, якого наділив такими ж правами, як і всіх київських митрополитів.

Греко-католицька церква проіснувала до 1946 року. Пізніше її підкорили Московській патріархії. Лише в 1989 році Галицьку митрополію в Україні офіційно відновили. Весь цей час її митрополити перебували в Римі. А в 2005 році митрополію в Галичині знову ліквідували після того, як глава української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар переїхав до Києва.

У цей день:

1918 – Проголошено незалежність Естонії;

1919 - Уряди України та Польщі підписують угоду про перемир'я;

1920 - У Мюнхені відбувся перший публічний виступ активістів NSDAP;

1938 – З'явилася у продажу зубна щітка зі щетиною з нейлону;

1942 - Почала мовлення радіостанція "Голос Америки" (німецькою мовою);

1946 – Хуан Перон переміг на виборах президента Аргентини;

1955 - У Багдаді підписано договір (Багдадський пакт) між Іраком та Туреччиною, до якого згодом приєдналися Велика Британія, Іран і Пакистан;

1961 – Урочисте відкриття аеропорту Орлі в Парижі;

1972 - Аварія на радянському атомному підводному човні К-19;

1985 - Відбулися останні вибори до Верховної Ради союзних та автономних республік СРСР, а також до місцевих Рад народних депутатів;

1991 - Війна в Перській затоці: багатонаціональні війська на чолі з НАТО розпочали наземний наступ в Іраку та Кувейті;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бангладеш;

1994 - Верховна Рада прийняла ухвалу, згідно з якою Україна, як одна з правонаступниць Радянського Союзу, приєдналася до Європейської культурної конвенції;

1999 – Латвія стала повноправним членом СОТ;

2008 - Фідель Кастро офіційно подав у відставку з посади глави уряду Куби;

2011 - Київське "Динамо" у себе вдома, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, перемогло "Бешикташ" з рахунком 4:0, пройшовши в 1/8 фіналу Ліга Європи УЄФА;

2022 - Початок повномасштабної війни (відкритого військового вторгнення) Російської Федерації проти України.

Церковне свято

День пам'яті святого Власа

Жив святий у IV столітті і був єпископом Севастійським. Умів молитвою зцілювати людей. Помер мученицькою смертю за віру в Бога.

Святий Влас був відомий своєю щирою любов'ю до тварин і людей. Він дбав про бідних, допомагав нужденним, годував голодних і лікував хворих. Тому здавна його поважали та вважали захисником усіх тварин.

Іменини: Всеволод, Єгор, Дмитро, Захар.