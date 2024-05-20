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12:55 20.05.2024

Голова УІНП про народні меморіали на майдані Незалежності та біля стіни Свято-Михайлівського монастиря: Потрібно запропонувати якісну альтернативу

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Голова УІНП про народні меморіали на майдані Незалежності та біля стіни Свято-Михайлівського монастиря: Потрібно запропонувати якісну альтернативу

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що ситуацію зі стихійними народними меморіалами загиблим за Україну на майдані Незалежності та біля стіни Свято-Михайлівського монастиря в Києві можна вирішити шляхом пропозиції громадянам нового кращого місця.

"У мене є тільки одна рекомендація для таких випадків – потрібно запропонувати конкретне інше краще місце і дати можливість його реалізувати людям, або самим реалізувати, запровадивши певну практику і протокол, щоб вона була партиципативна, щоб люди могли взяти в цьому участь, і вона була гідна і на високому рівні. Треба створити умови для перетікання живого наміру громади до меморіалізації в прекрасний простір, де це можна зробити доречно і коректно", - сказав Дробович в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, коли левова частка тих людей, для яких це значимі меморіали, прийме нове місце, тоді можна буде привести в попередній стан ці території.

"Ніхто, звісно, закривати їх не може, але якщо ти запропонуєш якісну альтернативу, то воно спрацює. Причому це треба супроводжувати експертними слуханнями, дискусіями та професійними комунікаціями", - наголосив очільник УІНП.

На запитання, чи можна ці два народні меморіали об'єднати в одному просторі, Дробович заявив, що це питання необхідно вивчати.

Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв вважає за необхідне трансформувати народний меморіал пам'яті загиблих за Україну біля стіни Свято-Михайлівського монастиря у Києві, а також наполягає на необхідності впорядкування та встановлення просторових меж на народному меморіалі загиблих за Україну на майдані Незалежності.

Теги: #меморіал #михайлівський #герої

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