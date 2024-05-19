Зеленський вшанував пам'ять жертв радянських політичних репресій

Президент України Володимир Зеленський з дружиною вшанували пам'ять усіх жертв радянських політичних репресій.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять мільйонів людей, які були вбиті тоталітарною системою. Принижені, репресовані, закатовані. Позбавлені їхньої справжньої долі. Таланти, які були забрані в нашого народу. Зламані життя, які могли б зробити ще так багато для наступних поколінь...", - написав президент у телеграм-каналі у неділю.

"Сьогодні в Биківнянському лісі ми згадуємо всіх жертв радянських політичних репресій. І нагадуємо, як важливо вистояти в нашій битві зараз. Вистояти проти сучасної російської системи, яка є нащадком того тоталітаризму. Вічна пам'ять усім жертвам радянських репресій! І наша шана та вдячність усім, хто захищає життя", - наголосив Зеленський.