Події

13:42 19.05.2024

Зеленський вшанував пам'ять жертв радянських політичних репресій

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Президент України Володимир Зеленський з дружиною вшанували пам'ять усіх жертв радянських політичних репресій.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять мільйонів людей, які були вбиті тоталітарною системою. Принижені, репресовані, закатовані. Позбавлені їхньої справжньої долі. Таланти, які були забрані в нашого народу. Зламані життя, які могли б зробити ще так багато для наступних поколінь...", - написав президент у телеграм-каналі у неділю.

"Сьогодні в Биківнянському лісі ми згадуємо всіх жертв радянських політичних репресій. І нагадуємо, як важливо вистояти в нашій битві зараз. Вистояти проти сучасної російської системи, яка є нащадком того тоталітаризму. Вічна пам'ять усім жертвам радянських репресій! І наша шана та вдячність усім, хто захищає життя", - наголосив Зеленський.

 

Теги: #репресії #память #жертви

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