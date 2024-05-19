Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини - ОВА

Російські війська обстрілювали шість прикордонних громад Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Уночі та вранці росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманська та Серединно-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, атак FPV-дронів зазнали Білопільська (3 вибухи) і Хотинська (1 вибух) громади.

Мінометного обстрілу зазнали Есманська (6 вибухів) і Краснопільська (8 мін) громади.

Під артилерійськими обстрілами були Юнаківська (5 вибухів) і Середино-Будська (2 вибухи) громади.