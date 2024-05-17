Події

08:54 17.05.2024

На Харківщині внаслідок атак агресора загинули дві людини, дев’ятеро поранено

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На Харківщині внаслідок атак агресора загинули дві людини, дев’ятеро поранено
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

У ніч на п'ятницю Харків зазнав ворожої атаки дронів і удару С-300, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"00:50 м.Харків. Влучання БПЛА по відкритій території. Пошкоджено частково скління вікон житлового 5-поверхового будинку. Також пошкоджена будівля адміністрації району міста. 00:30 м. Харків, Немишлянський район. Обстріл по відкритій території С-300. Без руйнувань та постраждалих. 17 травня 00:09 м. Харків. Влучання БПЛА по відкритій території. Пошкоджено 3 будинки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби в Красному внаслідок скидання боєприпасу з дрона загинув 86-річний чоловік, а в Синельниковому внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватні будинки, загинув 35-річний чоловік, ще двоє (35 і 33 років) поранені. У Вовчанській громаді внаслідок обстрілу проміжного пункту евакуації постраждали 4 працівники медустанови, цивільний чоловік і начальник ЦНАПу, крім того, внаслідок артобстрілу Вовчанська поранено 52-річного чоловіка.

 

Теги: #харків #обстріли

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