Події

15:53 16.05.2024

Окупанти обстріляли Вовчанську громаду касетними боєприпасами, постраждали 5 осіб, зокрема начальник міської адміністрації

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Начальник Вовчанської міської військової адміністрації та ще четверо осіб дістали поранень унаслідок обстрілу касетними боєприпасами території Вовчанської громади російськими окупантами, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у четвер.

"Окупанти варварськи завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади. Посеред білого дня, коли від обстрілів рятуються десятки людей, працюють волонтери та цивільні екстрені служби. Пʼятеро людей постраждали - двоє медиків, двоє водіїв, зазнав поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації", - написав Синєгубов у телеграмі.

Теги: #вовчанськ #обстріл

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