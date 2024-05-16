Окупанти обстріляли Вовчанську громаду касетними боєприпасами, постраждали 5 осіб, зокрема начальник міської адміністрації
Начальник Вовчанської міської військової адміністрації та ще четверо осіб дістали поранень унаслідок обстрілу касетними боєприпасами території Вовчанської громади російськими окупантами, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у четвер.
"Окупанти варварськи завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади. Посеред білого дня, коли від обстрілів рятуються десятки людей, працюють волонтери та цивільні екстрені служби. Пʼятеро людей постраждали - двоє медиків, двоє водіїв, зазнав поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації", - написав Синєгубов у телеграмі.