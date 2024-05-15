У Миколаївській області діятимуть аварійні відключення електроенергії

У Миколаївській області буде запроваджено аварійні відключення електроенергії, повідомив із посиланням на дані Миколаївобленерго міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він також оприлюднив графік відключень, що складається з трьох черг.

У Миколаївобленерго уточнили, що графіки аварійних відключень застосовуються миттєво і безстроково, згідно з розпорядженнями Регіонального диспетчерського центру Південного регіону (Одеса).