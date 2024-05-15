У Миколаєві два прильоти - обладміністрація

У Миколаєві в середу вранці зафіксовано два прильоти після оголошення про загрозу застосування РФ балістичної зброї.

"Два прильоти. Максимум уваги", - написав голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у телеграмі.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибух у місті.

Перед тим об 11:32 у місті було оголошено повітряну тривогу. В телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.