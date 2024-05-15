Події

08:52 15.05.2024

У Києві зранку введено графіки аварійних відключень електропостачання

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У Києві зранку введено графіки аварійних відключень електропостачання

У Києві зранку запроваджено графіки аварійних відключень електропостачання для населення, повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Сергій Попко в середу, 15 травня.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Зберігається значний дефіцит електроенергії. Тому за розпорядженням Укренерго вже з ранку введено графіки аварійних відключень для населення", - написав він у телеграм-каналі.

Як зазначив Попко, "енергетики докладуть максимум зусиль для відновлення стабільної роботи енергосистеми. Але ми всі - і жителі Києва, і бізнес, і промисловість повинні допомагати своєю економією!"

 

 

 

Теги: #відключення #київенерго

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