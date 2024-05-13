Мінкультури внесло ще двох російських акторів до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло ще двох російських акторів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Згідно з наказами відомства, до оновленого переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, увійшли російські актори театру і кіно Максим Громов і Олександр Панов, які брали участь у зйомках пропагандистського антиукраїнського відеоролика, спрямованого на зрив мобілізаційних заходів в Україні.

Отже, наразі в цьому переліку перебуває 221 особа.

Як повідомлялося, Мінкультури внесло трьох росіян до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, у 2023 році.