Alyona Alyona про організацію "Євробачення-2024": Аполітичний пресинг був дуже великим, не дай Боже якийсь заклик

Фото: Євробачення Україна

Альона Савраненко (творчий псевдонім Alyona Alyona) заявляє, що в організаторів міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" не було запитань до команди через заклик до миру і свободи для України в гранд-фіналі.

"Ми вирішили не ризикувати і не одягати футболки (з написом "Free Azovstal Defenders" - ІФ-У) на артистів. Щоб ви розуміли, такого "шмону" не було ніколи. Оскільки їх одягли учасники команди, то їх могли б забрати із залу, а нас би залишили. Якби нас дискваліфікували - то наступного року взагалі б не пустили", - сказала Alyona Alyona журналістам після прибуття до Києва в понеділок.

Вона також розповіла, що на "Євробаченні-2024" організатори проводили серйозну роботу, щоб конкурс залишався аполітичним, зокрема заклеювали різноманітні написи та бренди: "аполітичний пресинг був дуже великий, не дай Боже якийсь заклик".

Щодо заяв артистів зі сцени про мир в Україні, Alyona Alyona зазначила, що в організаторів до них через це питань не було. "Ми комунікували дуже з багатьма: і з представниками від країни, і з нашою командою, і з "Суспільним". Це було наше колективне рішення, хотілося привернути трошки увагу до того, що незабаром буде саміт (Саміт миру - ІФ-У)", - додала вона.

Серед іншого, виконавиця заявила, що вона задоволена результатом, особливо зважаючи на порядковий номер виступу та низькі бали від журі країн.

"Те, що ми увійшли до трійки лідерів - це просто wow. Це показник того, що українці можуть об'єднуватися. Це те, про що була наша пісня - про об'єднання - це спрацювало", - наголосила Савраненко.

Під час фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" частина української делегації, яка перебувала в ложі для учасників, була одягнена у футболки з написом "Free Azovstal Defenders". А сам дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil зі сцени після свого виступу заявили: "Єдність для світу. Мир і свободу для України".

Як повідомлялося, представник Швейцарії виконавець Nemo переміг у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у шведському місті Мальме. Дует виконавиць від України Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria" посів третє місце.