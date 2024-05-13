Події

13:54 13.05.2024

Alyona Alyona про організацію "Євробачення-2024": Аполітичний пресинг був дуже великим, не дай Боже якийсь заклик

2 хв читати
Alyona Alyona про організацію "Євробачення-2024": Аполітичний пресинг був дуже великим, не дай Боже якийсь заклик
Фото: Євробачення Україна

Альона Савраненко (творчий псевдонім Alyona Alyona) заявляє, що в організаторів міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" не було запитань до команди через заклик до миру і свободи для України в гранд-фіналі.

"Ми вирішили не ризикувати і не одягати футболки (з написом "Free Azovstal Defenders" - ІФ-У) на артистів. Щоб ви розуміли, такого "шмону" не було ніколи. Оскільки їх одягли учасники команди, то їх могли б забрати із залу, а нас би залишили. Якби нас дискваліфікували - то наступного року взагалі б не пустили", - сказала Alyona Alyona журналістам після прибуття до Києва в понеділок.

Вона також розповіла, що на "Євробаченні-2024" організатори проводили серйозну роботу, щоб конкурс залишався аполітичним, зокрема заклеювали різноманітні написи та бренди: "аполітичний пресинг був дуже великий, не дай Боже якийсь заклик".

Щодо заяв артистів зі сцени про мир в Україні, Alyona Alyona зазначила, що в організаторів до них через це питань не було. "Ми комунікували дуже з багатьма: і з представниками від країни, і з нашою командою, і з "Суспільним". Це було наше колективне рішення, хотілося привернути трошки увагу до того, що незабаром буде саміт (Саміт миру - ІФ-У)", - додала вона.

Серед іншого, виконавиця заявила, що вона задоволена результатом, особливо зважаючи на порядковий номер виступу та низькі бали від журі країн.

"Те, що ми увійшли до трійки лідерів - це просто wow. Це показник того, що українці можуть об'єднуватися. Це те, про що була наша пісня - про об'єднання - це спрацювало", - наголосила Савраненко.

Під час фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" частина української делегації, яка перебувала в ложі для учасників, була одягнена у футболки з написом "Free Azovstal Defenders". А сам дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil зі сцени після свого виступу заявили: "Єдність для світу. Мир і свободу для України".

Як повідомлялося, представник Швейцарії виконавець Nemo переміг у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у шведському місті Мальме. Дует виконавиць від України Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria" посів третє місце.

Теги: #євробачення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:40 12.05.2024
Глядачі України на Євробаченні-2024 поставили найвищі бали Швейцарії, Хорватії та Ірландії

Глядачі України на Євробаченні-2024 поставили найвищі бали Швейцарії, Хорватії та Ірландії

11:40 12.05.2024
Мінкультури подякувало Alyona Alyona & Jerry Heil за гідне представлення України на Євробаченні-2024

Мінкультури подякувало Alyona Alyona & Jerry Heil за гідне представлення України на Євробаченні-2024

01:57 12.05.2024
Швейцарія перемогла в "Євробаченні-2024", Україна посіла 3-тє місце

Швейцарія перемогла в "Євробаченні-2024", Україна посіла 3-тє місце

01:50 12.05.2024
ШВЕЙЦАРІЯ ПЕРЕМОГЛА В "ЄВРОБАЧЕННІ-2024". УКРАЇНА ПОСІЛА 3 МІСЦЕ

ШВЕЙЦАРІЯ ПЕРЕМОГЛА В "ЄВРОБАЧЕННІ-2024". УКРАЇНА ПОСІЛА 3 МІСЦЕ

01:42 12.05.2024
Частина української делегації у фіналі "Євробачення-2024" одягнена у футболки "Free Azovstal Defenders"

Частина української делегації у фіналі "Євробачення-2024" одягнена у футболки "Free Azovstal Defenders"

01:28 12.05.2024
До складу нацжюрі "Євробачення-2024" увійшли Alyosha, Горова, Коляденко, Томільченко і Нагорняк

До складу нацжюрі "Євробачення-2024" увійшли Alyosha, Горова, Коляденко, Томільченко і Нагорняк

01:10 12.05.2024
Нацжурі України на "Євробаченні-2024" поставило найвищі бали Швейцарії, Ірландії та Швеції

Нацжурі України на "Євробаченні-2024" поставило найвищі бали Швейцарії, Ірландії та Швеції

22:49 11.05.2024
Alyona Alyona & Jerry Heil зі сцени у фіналі "Євробачення-2024": Єдності для світу, мир і свободу для України

Alyona Alyona & Jerry Heil зі сцени у фіналі "Євробачення-2024": Єдності для світу, мир і свободу для України

19:32 11.05.2024
Через дискваліфікацію Нідерландів у гранд-фіналі Євробачення-24 під №5 ніхто не виступатиме, інші учасники збережуть свої номери

Через дискваліфікацію Нідерландів у гранд-фіналі Євробачення-24 під №5 ніхто не виступатиме, інші учасники збережуть свої номери

13:57 11.05.2024
EBU дискваліфікувала учасника "Євробачення-2024" від Нідерландів

EBU дискваліфікувала учасника "Євробачення-2024" від Нідерландів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ встановила весь ланцюжок причетних до підготовки терактів у Києві, виконавців затримали в гіпермаркеті

СБУ затримала агентів російської військової розвідки, які планували серію терактів у Києві до 9 травня

47 бригада повідомила про збитий російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" вартістю $16 млн

ЗС України за добу ліквідували 1740 окупантів

ВИБУХИ У ХАРКОВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ОСТАННЄ

Армія РФ обстріляла Сновську громаду касетними боєприпасами, поранені троє мирних жителів - Чернігівська ОВА

СБУ встановила весь ланцюжок причетних до підготовки терактів у Києві, виконавців затримали в гіпермаркеті

СБУ затримала агентів російської військової розвідки, які планували серію терактів у Києві до 9 травня

Олена Зеленська зустрілася в Белграді з українською діаспорою та запустила український аудіогід у фортеці Калемегдан

47 бригада повідомила про збитий російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" вартістю $16 млн

У ЦПД спростували фейк про блокування евакуації з Вовчанська: З громади вивезли майже 6 тис. жителів, процес триває

Петиція про створення офіційного кладовища домашніх тварин у Києві не зібрала необхідних для розгляду голосів

Найближчими днями в Україні буде прохолодно, вітер північно-східний, уночі 1-6° тепла, вдень 11-16°

Окупанти збільшили використання китайських легких всюдиходів на фронті - британська розвідка

Дрони СБУ вразили нафтобазу та електропідстанцію в Бєлгородській і Липецькій областях РФ - джерело

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА