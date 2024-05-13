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11:53 13.05.2024

Окупанти збільшили використання китайських легких всюдиходів на фронті - британська розвідка

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Окупанти збільшили використання китайських легких всюдиходів на фронті - британська розвідка

 

Російські окупанти збільшили використання легких транспортних засобів, таких як всюдиходи та мотоцикли підвищеної прохідності, від початку 2024 року для перевезення особового складу на передову та проведення атак на українські позиції, особливо в нічний час, зазначають у британській розвідці.

"У листопаді 2023 року президент Росії Володимир Путін особисто оглянув нещодавно придбані китайські всюдиходи Desertcross 1000-3 від Odes Industries. Повідомляється, що Росія закупила понад 2100 таких автомобілів", - ідеться у зведенні, опублікованому в соцмережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в понеділок.

У повідомленні наголошується, що окупанти дедалі частіше вдаються до використання легких і швидких транспортних засобів для проведення розвідки українських оборонних позицій, щоб забезпечити можливість подальшого ураження з використанням артилерії або дронів. "Однак, жертвуючи бронею і вогневою міццю заради підвищення мобільності, легкі машини набагато вразливіші, ніж їхні броньовані аналоги, для цілої низки систем озброєння", - зазначають у розвідці.

Теги: #британська_розвідка

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