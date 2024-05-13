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09:31 13.05.2024

Окупанти за добу обстріляли Суми, Білопілля та 18 прикордонних сіл Сумської області, є загиблий і поранені

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Окупанти за добу обстріляли Суми, Білопілля та 18 прикордонних сіл Сумської області, є загиблий і поранені

Один житель села Степок Сумського району загинув, ще двоє поранені, також поранений житель міста Білопілля Сумського району Сумської області внаслідок обстрілу з боку російських окупантів протягом минулої доби, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"Білопілля - вісім вибухів, імовірно РСЗВ. Унаслідок обстрілу дістала поранення одна цивільна особа та пошкоджено житлові будинки. Степок - сім вибухів, імовірно ствольна артилерія 152 мм. Унаслідок обстрілу загинув один цивільний, поранено двох цивільних осіб, пошкоджено приватний будинок", - ідеться в повідомленні.

Загалом окупанти за минулу добу обстріляли міста Суми та Миропілля Сумської області, 18 сіл у Сумському, Охтирському, Конотопському та Шосткинському районах Сумської області, розташованих поблизу державного кордону з РФ, п'ять прикордонних сіл у Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівської області й одне село в Богодухівському районі Харківської області в зоні відповідальності ОК "Північ".

Також повідомляють про пошкоджені приватні будинки в селах Локня та Миропілля Сумського району. "Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - ідеться у зведенні.

Окупанти використовували під час обстрілів міномети калібром 120 і 82 мм, ствольну артилерію калібром 122 і 152 мм, реактивні системи залпового вогню, ФПВ-дрони, по Сумах було завдано ракетного удару. Попівку Охтирського району було обстріляно тричі, Катеринівку Сумського району - чотири рази, низку інших сіл - по два рази. Загалом за добу нараховано 38 обстрілів (200 вибухів) із різних видів озброєння.

Теги: #обстріл #північ

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