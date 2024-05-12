Події

19:01 12.05.2024

РФ за день шість разів атакувала Нікопольщину

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РФ за день шість разів атакувала Нікопольщину

Російські війська вдень у неділю атакували Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Нікопольщина пережила за день 6 атак. Росіяни гатили по населених пунктах району з важкої артилерії. Випустили понад півтора десятка снарядів. Били й дронами-камікадзе. У Нікополі понівечили приватний будинок, господарську споруду і газопровід", - сказано в його телеграм-каналі.

Наслідки ворожих прильотів у Марганецькій і Мирівській громадах уточнюються.

За словами Лисака, загиблих і постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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