Унаслідок обстрілу Новоселівки Першої поранено людину - голова Донецької ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, внаслідок обстрілу Новоселівки Першої Очеретинської громади поранення дістала одна особа, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Новоселівці Першій Очеретинської громади поранено людину. В Селидовому пошкоджено чотири будинки. У Кураховому пошкоджено чотири багатоповерхівки, у Курахівці - шість приватних будинків", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Росіяни також обстріляли Терни та Ямполівку Лиманської громади й околиці Костянтинівської та Іллінівської громад.

Крім цього, внаслідок обстрілів пошкоджено дев’ять приватних і два багатоповерхові будинки в Часовоярській громаді, будинок у Сіверську.

Загалом за добу окупанти 12 разів обстріляли населені пункти регіону. Із лінії фронту евакуйовані 303 людини, зокрема 31 дитина.