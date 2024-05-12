Події

11:16 12.05.2024

Зеленський у День матері подякував українкам за їхню важку працю, доброту й надзвичайну мужність у складний для країни час

1 хв читати
Зеленський у День матері подякував українкам за їхню важку працю, доброту й надзвичайну мужність у складний для країни час

Президент України Володимир Зеленський привітав українок із Днем матері.

"12 травня – особливий для всіх нас день. Сьогодні, як і решта світу, українці віддають шану найдорожчій людині в нашому житті. Ми любимо та вдячні нашим мамам за їхню важку працю, доброту та надзвичайну мужність у цей складний для нашої країни час. Мами надихають нас і дають сили боротися заради майбутнього наших дітей", - написав він у своєму телеграм-каналі в неділю вранці.

Теги: #привітання #день_матері #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:36 10.05.2024
Зеленський запросив узяти участь у Саміті миру президента Аргентини, прем'єр-міністра Ісландії та Вселенського патріарха

Зеленський запросив узяти участь у Саміті миру президента Аргентини, прем'єр-міністра Ісландії та Вселенського патріарха

17:25 10.05.2024
Зеленський на зустрічі з представниками ПЦУ та УГКЦ: Головне - підтримка всіх наших людей, зміцнення наших воїнів і наближення української перемоги

Зеленський на зустрічі з представниками ПЦУ та УГКЦ: Головне - підтримка всіх наших людей, зміцнення наших воїнів і наближення української перемоги

16:57 10.05.2024
Зеленський - словакам: Скепсис щодо планів Путіна існує доти, доки війна не приходить до тебе в дім

Зеленський - словакам: Скепсис щодо планів Путіна існує доти, доки війна не приходить до тебе в дім

15:32 10.05.2024
Ми потребуємо максимальної зосередженості друзів України, щоб прискорити постачання зброї, - Зеленський на зустрічі з Чапутовою

Ми потребуємо максимальної зосередженості друзів України, щоб прискорити постачання зброї, - Зеленський на зустрічі з Чапутовою

14:53 10.05.2024
РФ розпочала нову хвилю наступу на харківському напрямку, наразі ми зупинили їх артилерією - Зеленський

РФ розпочала нову хвилю наступу на харківському напрямку, наразі ми зупинили їх артилерією - Зеленський

07:31 10.05.2024
Глава Єврокомісії: Незабаром вільна Україна стане частиною Європейського союзу

Глава Єврокомісії: Незабаром вільна Україна стане частиною Європейського союзу

21:04 09.05.2024
Зеленський привітав угоди між громадами України та зарубіжних країн

Зеленський привітав угоди між громадами України та зарубіжних країн

20:50 09.05.2024
Зеленський провів нараду з керівництвом Сил оборони

Зеленський провів нараду з керівництвом Сил оборони

19:26 09.05.2024
Зеленський обговорив з президентом Гани питання співпраці та участі в Саміті миру

Зеленський обговорив з президентом Гани питання співпраці та участі в Саміті миру

19:13 09.05.2024
Посол Великої Британії привітав Залужного з призначенням послом: З нетерпінням очікую спільної роботи зі зміцнення партнерства

Посол Великої Британії привітав Залужного з призначенням послом: З нетерпінням очікую спільної роботи зі зміцнення партнерства

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Харківщині ситуація загострилася, тривають бої в прикордонних районах уздовж держкордону з РФ - Сирський

Сили оборони за добу ліквідували 1260 окупантів

Швейцарія перемогла в "Євробаченні-2024", Україна посіла 3-тє місце

ШВЕЙЦАРІЯ ПЕРЕМОГЛА В "ЄВРОБАЧЕННІ-2024". УКРАЇНА ПОСІЛА 3 МІСЦЕ

У Броварах Київської області прогримів вибух, попередньо, постраждало двоє людей

ОСТАННЄ

У Литві відбуваються президентські вибори й референдум про подвійне громадянство

На Харківщині ситуація загострилася, тривають бої в прикордонних районах уздовж держкордону з РФ - Сирський

У понеділок в Україні, крім західних областей, подекуди невеликий дощ - Укргідрометцентр

Повідомлено про підозру чоловіку, який кинув гранату в поліцейського в Броварах - поліція

США запропонували Ізраїлю розвіддані, щоб уникнути вторгнення в Рафах - ЗМІ

Глядачі України на Євробаченні-2024 поставили найвищі бали Швейцарії, Хорватії та Ірландії

Мінкультури подякувало Alyona Alyona & Jerry Heil за гідне представлення України на Євробаченні-2024

Однією з цілей наступу РФ у Харківській області, можливо, є створення "буферної зони" для захисту Бєлгорода - ISW

ППО знищила ворожий БПЛА у Дніпропетровській області - голова ОВА

Унаслідок обстрілу Новоселівки Першої поранено людину - голова Донецької ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА