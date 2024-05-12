Зеленський у День матері подякував українкам за їхню важку працю, доброту й надзвичайну мужність у складний для країни час

Президент України Володимир Зеленський привітав українок із Днем матері.

"12 травня – особливий для всіх нас день. Сьогодні, як і решта світу, українці віддають шану найдорожчій людині в нашому житті. Ми любимо та вдячні нашим мамам за їхню важку працю, доброту та надзвичайну мужність у цей складний для нашої країни час. Мами надихають нас і дають сили боротися заради майбутнього наших дітей", - написав він у своєму телеграм-каналі в неділю вранці.