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ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:59 11.05.2024
Спалахи на Сонці призвели до рідкісного виду Північного сяйва

Спалахи на Сонці призвели до рідкісного виду Північного сяйва

00:46 11.05.2024
Війська РФ за минулий день здійснили 26 обстрілів 9 громад Сумської області, одна людина загинула, двоє поранені

Війська РФ за минулий день здійснили 26 обстрілів 9 громад Сумської області, одна людина загинула, двоє поранені

00:09 11.05.2024
ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

23:12 10.05.2024
Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківському напрямку

Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківському напрямку

22:36 10.05.2024
Зеленський запросив узяти участь у Саміті миру президента Аргентини, прем'єр-міністра Ісландії та Вселенського патріарха

Зеленський запросив узяти участь у Саміті миру президента Аргентини, прем'єр-міністра Ісландії та Вселенського патріарха

18:07 10.05.2024
Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

17:38 10.05.2024
ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

17:11 10.05.2024
Президент Словаччини: Трагедію в Україні необхідно зупинити, весь цивілізований світ має взяти в цьому участь

Президент Словаччини: Трагедію в Україні необхідно зупинити, весь цивілізований світ має взяти в цьому участь

17:03 10.05.2024
Україна та Словаччина мають якомога більше інтегрувати свій підприємницький потенціал - Зеленський

Україна та Словаччина мають якомога більше інтегрувати свій підприємницький потенціал - Зеленський

13:52 10.05.2024
Коментаторами фіналу "Євробачення-2024" в Україні стануть ведучий Мірошниченко та стендап-комік Байдак

Коментаторами фіналу "Євробачення-2024" в Україні стануть ведучий Мірошниченко та стендап-комік Байдак

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Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум - Зеленський про спроби РФ прорвати оборону ЗС України на півночі Харківської області

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