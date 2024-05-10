Події

20:57 10.05.2024

Єрмак: Успіхи боротьби на фронті та Глобального саміту миру дадуть результат для справедливого миру в Україні

1 хв читати
Єрмак: Успіхи боротьби на фронті та Глобального саміту миру дадуть результат для справедливого миру в Україні

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із главами та повноважними представниками євангельських протестантських церков, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Єрмак поінформував учасників зустрічі про підготовку до Глобального саміту миру, що відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, і закликав поширювати інформацію про захід і його важливість. За його словами, Україна та Швейцарія вже надіслали запрошення понад 160 делегаціям.

"Важливо, щоб якнайбільше країн були присутні, тому що разом із нашою боротьбою на фронті дуже потрібними є подальша ізоляція Росії, узгодження рамки для майбутнього спільного плану щодо завершення війни, подолання спричинених нею криз, повернення всіх українців - дорослих і дітей - додому", - наголосив Єрмак.

Україна очікує, що результатом Глобального саміту миру стане спільна декларація лідерів країн світу про підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави в міжнародно визнаних кордонах.

"Успіхи саміту та нашої боротьби на фронті дадуть нам необхідний результат", - резюмував Єрмак.

Теги: #представники #саміт_миру #церква

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:50 10.05.2024
Організацію Саміту миру вже опрацьовано - Зеленський

Організацію Саміту миру вже опрацьовано - Зеленський

19:39 10.05.2024
Патріарх Варфоломій візьме участь у Саміті миру

Патріарх Варфоломій візьме участь у Саміті миру

19:00 10.05.2024
Лідери держав, які справді хочуть зупинити війну РФ проти України, мають бути присутні на Глобальному саміті миру - Єрмак

Лідери держав, які справді хочуть зупинити війну РФ проти України, мають бути присутні на Глобальному саміті миру - Єрмак

18:03 10.05.2024
Прем'єр Ісландії прийняв запрошення на Саміт миру й має намір залучити більше країн Глобального Півдня - Зеленський

Прем'єр Ісландії прийняв запрошення на Саміт миру й має намір залучити більше країн Глобального Півдня - Зеленський

20:18 09.05.2024
Президент Чехії підтвердив свою участь у Саміті миру

Президент Чехії підтвердив свою участь у Саміті миру

19:16 09.05.2024
Президент Молдови підтвердила свою участь у Саміті миру - Зеленський

Президент Молдови підтвердила свою участь у Саміті миру - Зеленський

16:58 09.05.2024
Мішель підтвердив Зеленському свою участь у Саміті миру та закликав усіх світових лідерів підтримати ці мирні зусилля

Мішель підтвердив Зеленському свою участь у Саміті миру та закликав усіх світових лідерів підтримати ці мирні зусилля

11:49 09.05.2024
Прем'єр-міністр Ірландії підтвердив свою участь у Саміті миру - Зеленський

Прем'єр-міністр Ірландії підтвердив свою участь у Саміті миру - Зеленський

19:18 08.05.2024
Шольц підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

Шольц підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

17:28 08.05.2024
Прем'єр Нідерландів Рютте підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

Прем'єр Нідерландів Рютте підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Організацію Саміту миру вже опрацьовано - Зеленський

Зеленський про новий пакет військової підтримки США: Важливо, щоб уся зброя якнайшвидше показала себе на фронті

Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум - Зеленський про спроби РФ прорвати оборону ЗС України на півночі Харківської області

Зеленський обговорив із Сирським оборону та зміцнення позицій на Харківщині

Байден розпорядився виділити Україні $400 млн військової допомоги

ОСТАННЄ

Зеленський про новий пакет військової підтримки США: Важливо, щоб уся зброя якнайшвидше показала себе на фронті

Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум - Зеленський про спроби РФ прорвати оборону ЗС України на півночі Харківської області

Зеленський обговорив із Сирським оборону та зміцнення позицій на Харківщині

Новий пакет військової допомоги США включає боєприпаси, "Хаймарси", "Бредлі" і БТР

Канада виділить понад $55 млн на зміцнення української ППО

Українська авіація завдала за добу ударів по 17 місцях скупчення окупантів

Окупанти за добу завдали шість ракетних і 67 авіаударів по Україні, обстріляли близько 110 населених пунктів

Окупанти розпочали атаки на слобожанському напрямку, найбільше відбито на авдіївському й бахмутському

Байден розпорядився виділити Україні $400 млн військової допомоги

США ВИДІЛЯТЬ ВІЙСЬКОВУ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ НА $400 МЛН - БІЛИЙ ДІМ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА