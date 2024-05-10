Події

17:38 10.05.2024

ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

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ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

Теги: #запоріжжя #вибух

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