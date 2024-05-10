ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ
ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ
ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ
Президент Словаччини: Трагедію в Україні необхідно зупинити, весь цивілізований світ має взяти в цьому участь
Затримано зловмисників за спробу $1 млн хабаря співробітнику СБУ за сприяння в захопленні підприємства - прокуратура
Кабмін затвердив порядок ведення Єдиного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів
Зеленський на зустрічі з представниками ПЦУ та УГКЦ: Головне - підтримка всіх наших людей, зміцнення наших воїнів і наближення української перемоги
Президент Словаччини: Трагедію в Україні необхідно зупинити, весь цивілізований світ має взяти в цьому участь
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