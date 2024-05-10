Події

08:48 10.05.2024

Ворог за добу втратив 980 осіб

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Ворог за добу втратив 980 осіб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за добу ліквідували 980 окупантів, 5 танків, 32 бронемашини, 47 артсистем, 51 БПЛА, а також 77 одиниць авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно особового складу - близько 479710 (+980) осіб, танків - 7434 (+5) од, бойових броньованих машин - 14313 (83) +47) од, РСЗВ – 1062 (+4) од, засоби ППО – 795 (+2) од, літаків – 349 (+0) од, гелікоптерів – 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 ( +51), крилаті ракети ‒ 2192 (+0), кораблі/катери ‒ 26 (+0) од., підводні човни - 1 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 16691 (+73) од., спеціальна техніка ‒ 2031 ( +4)", - йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб #зведення

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