Шмигаль обговорив із Мецолою конфіскацію активів РФ та євроінтеграцію України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч у Києві з президентом Європарламенту Робертою Мецолою, під час якої подякував їй за ініціативи на підтримку України.

"Зокрема, за схвалення програми Ukraine Facility на суму 50 млрд євро та за продовження автономних торговельних преференцій для України. Це матиме значний позитивний ефект для нашої економіки", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в четвер.

Сторони обговорили низку актуальних тем, зокрема євроінтеграцію, конфіскацію російських активів, українську Формулу миру та роль ЄС у її реалізації.

"Наголосив на важливості початку переговорів про вступ України в ЄС до кінця червня. Розраховуємо й надалі на непохитну підтримку Європейського парламенту", - наголосив глава українського уряду.