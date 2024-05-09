Ворог завдав 5 ракетних і 72 авіаудари, обстріляв понад 100 населених пунктів

За добу ворог завдав 5 ракетних і 72 авіаційні удари, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в четвер увечері.

Зокрема, противник завдав авіаційних ударів поблизу Костянтинівки Сумської області, Лиману, Дружби, Спірного, Богоявленки Донецької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали приблизно 20 населених пунктів, серед них Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське та Уманське Донецької області, Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької та Кринки, Тягинка, Качкарівка, Кізомис, Станіслав Херсонської областей.