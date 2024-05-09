Події

19:16 09.05.2024

Президент Молдови підтвердила свою участь у Саміті миру - Зеленський

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Президент Молдови підтвердила свою участь у Саміті миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Молдови Маєю Санду.

"Провів телефонну розмову з президентом Молдови Маєю Санду, щоб привітати її з Днем Європи. Обговорили питання, пов'язані з нашою інтеграцією до ЄС. Європа - наш спільний дім. Його безпека залежить від справедливого миру в Україні. Інавгураційний Саміт миру, що відбудеться в червні, здатен прокласти шлях до такого миру", - написав Зеленський у соцмережі Х у четвер.

Він також подякував президенту Молдови за підтвердження участі в Саміті миру.

Теги: #саміт_миру #молдова

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