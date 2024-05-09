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16:23 09.05.2024

Встановлено ще одного військового РФ, причетного до розстрілу цивільного авто в Гостомелі - прокуратура

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Встановлено ще одного військового РФ, причетного до розстрілу цивільного авто в Гостомелі - прокуратура

Правоохоронці ідентифікували ще одного військовослужбовця РФ, причетного до розстрілу цивільного автомобіля в Гостомелі Київської області під час окупації у 2022 році, повідомляє Київська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру бійцю-снайперу спецпідрозділу "Заслон" військ нацгвардії рф по Красноярському краю за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомляється в телеграм-каналі облпрокуратури в четвер.

За даними слідства, у лютому 2022 року в окупованому Гостомелі підозрюваний спільно з товаришами по службі відкрив вогонь на ураження по цивільному автомобілю, що рухався в бік сусіднього міста Буча. "Водій транспортного засобу зазнав численних вогнепальних поранень. Згодом постраждалому вдалося врятуватися", - уточнюється в повідомленні.

У прокуратурі наголошують, що наказ на вбивство цивільного населення і розстріл усіх без винятку автомобілів, що проїжджали повз бойові позиції на вул. Шевченка та вул. Свято-Покровський, окупанти отримали від свого командира.

"Загалом військовослужбовці зазначеного загону під час перебування на позиціях у Гостомелі причетні до розстрілу 12 транспортних засобів, унаслідок чого вбито 11 громадян, а 15 поранено", - зазначено в повідомленні.

Раніше прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо офіцера Нацгвардії РФ, який разом із підозрюваним брав участь в окупації Київської області та розстрілі цього автомобіля в Гостомелі.

Теги: #прокуратура

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