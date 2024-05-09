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13:48 09.05.2024

Зеленський змінив командувача ССО - укази

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Зеленський змінив командувача ССО - укази

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України і призначив на цю посаду Олександра Трепака.

Відповідні укази №313/2024 і 314/2024 від 9 травня розміщено на сайті глави Української держави.

Трепак, 1976 р.н. - Герой України, бригадний генерал, із 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України, був старшим військовим начальником з оборони території Міжнародного аеропорту "Донецьк". У 2016-20 рр. був командиром Кіровоградського 3 полку спецпризначення, а наприкінці 2020 року був призначений начальником штабу - заступником командувача ССО.

Лупанчук, 1975 р.н. - полковник, обіймав посаду командувача ССО з листопада 2023 року, змінивши на цій посаді Віктора Хоренка.

Теги: #ссо #командування

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