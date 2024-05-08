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22:04 08.05.2024

Зеленський: Кремль відзначив день завершення Другої світової війни своїм нацизмом – масованим ударом по Україні

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Зеленський: Кремль відзначив день завершення Другої світової війни своїм нацизмом – масованим ударом по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нічний російський ракетно-дроновий удар по Україні був спрямований проти об'єктів енергетики та був прорахованим.

"Вінницька область, Франківщина, Львівщина, Запоріжжя, Полтавщина, Кіровоградська область… Так, Кремль відзначає день завершення Другої світової війни в Європі. Масованим ударом, своїми спробами зламати життя нашого народу, своїм нацизмом", - заявив президент у відеозверненні.

Як він наголосив, "це був прорахований комбінований удар проти нашої енергосистеми – проти електрогенерації, дамби ГЕС, газової інфраструктури".

"За одну добу майже 60 російських ракет і понад 20 шахедів. Частину ракет і більшість шахедів вдалося збити. Я дякую кожному нашому партнеру, чиї системи ППО сьогодні спрацювали. Але не всі російські ракети були збиті. На жаль. Були влучання. І багато завдань у ДСНС України, в енергетиків, у залучених служб і підприємств", - зазначив президент.

Глава держави висловив подяку всім, хто сьогодні протягом дня у різних регіонах ліквідує наслідки російського удару та працює на 100%, щоб збільшити відсоток генерації енергії.

 

Теги: #війна #росія #ракетний_удар

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