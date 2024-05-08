Окупанти за добу завдали 59 ракетних і 55 авіаударів по Україні, обстріляли понад 110 населених пунктів

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупанти завдали за минулу добу 59 ракетних і 55 авіаційних ударів по території України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив за добу 84 обстріли позицій українських військ та українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури, зокрема енергетичної", - ідеться у зведенні.

Окупанти минулої доби завдали авіаційних ударів у районі населених пунктів Білий Колодязь, Старий Салтів і Лук'янці Харківської області, Часів Яр, Дружба, Північне, Олександропіль, Новоселівка Перша, Карлівка та Московське Донецької області, Роботине Запорізької області. Окупанти використовували авіацію проти української оборони на авдіївському та новопавлівському напрямках.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Часів Яр і Красногорівка Донецької області, а також Херсон.