Події

17:39 08.05.2024

Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи - прокуратура

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Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи - прокуратура

Кількість постраждалих унаслідок денного ворожого удару по Харкову зросла до семи після того, як близько 17:00 стало відомо про ще двох постраждалих.

"Встановлено легке поранення 32-річної жінки та вибухове поранення голови з закритою черепно-мозковою травмою у 8-річної дівчинки", - повідомив прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Отже, загальна кількість постраждалих зросла до семи осіб, четверо з яких - діти.

Як повідомлялося, у середу вдень армія РФ завдала удару по Харкову. Раніше повідомлялося про п'ятьох постраждалих, зокрема трьох дітей. Двох дітей госпіталізували у важкому стані.

Теги: #прокуратура #атака #харків

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