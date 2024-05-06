Події

09:34 06.05.2024

У Чернігові в приміщенні банку стався вибух, пошкоджено будівлю

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У понеділок уранці в приміщенні банку в центральній частині Чернігова стався вибух, у результаті пошкоджено будівлю, люди не постраждали, повідомляє Головне управління Національної поліції в області.

"Сьогодні близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова. Унаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена. Постраждалих людей немає. Нині на місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво ГУНП у Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.

Правоохоронці внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).

Поліція працює на місці події.

Теги: #банк #вибух #чернігів

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