Події

19:29 04.05.2024

У Харкові шестеро постраждалих у результаті ракетного удару

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У Харкові шестеро постраждалих у результаті ракетного удару

Станом на 19:20 відомо про 6 постраждалих унаслідок ракетного удару, завданого ЗС РФ по цивільному підприємству в Харкові, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Постраждали шестеро осіб. Серед них четверо жінок 39, 36, 21 і 18 років, двоє 21-річних чоловіків. Постраждалі отримали вибухові поранення. Усі - працівники підприємства. Поруч із підприємством є загоряння приватного домоволодіння, виникла пожежа дворових споруд", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #удар #харків #постраждалі

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