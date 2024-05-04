У Харкові шестеро постраждалих у результаті ракетного удару

Станом на 19:20 відомо про 6 постраждалих унаслідок ракетного удару, завданого ЗС РФ по цивільному підприємству в Харкові, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Постраждали шестеро осіб. Серед них четверо жінок 39, 36, 21 і 18 років, двоє 21-річних чоловіків. Постраждалі отримали вибухові поранення. Усі - працівники підприємства. Поруч із підприємством є загоряння приватного домоволодіння, виникла пожежа дворових споруд", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.