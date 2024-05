4 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 801 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 801 RUSSIAN AGRESSION

4 травня відзначають Міжнародний день скрапбукінгу, Міжнародний день поваги до курей, День відновлення стосунків, Міжнародний день пожежників, День невисоких людей, День Зоряних воєн, Всесвітній день щедрості, День народження складної парасольки, День безкоштовних коміксів, День пілатесу, День вуличного музиканта, Міжнародний день дронів (Міжнародний день безпілотника).

У Китаї - День молоді, в Японії - День зелені, у Латвії - День відновлення незалежності Латвійської Республіки, у Британії - фестиваль сажотрусів, у Франції - фестиваль папуг.

Православна церква - Велика субота; мучениці Пелагеї; священномученика Еразма, єпископа Формійського; священномученика Альвіана, єпископа Анейського, та учнів його.

Міжнародний день пожежників

Міжнародний день пожежників заснований після трагічних подій, пов'язаних із гасінням лісової пожежі в грудні 1998 року, що сталася в Австралії. Тоді під час виконання свого службового обов'язку загинули п'ятеро пожежників. Ця подія не була першим випадком загибелі борців із вогнем, проте саме вона підштовхнула до заснування Міжнародного дня, коли можна було б вшановувати героїв-вогнеборців, а також вшанувати пам'ять загиблих під час виконання службового обов'язку.

Ініціативу підхопили в багатьох країнах світу, датою святкування було обрано день вшанування Святого Флоріана, якого вважають небесним покровителем пожежників.

День Зоряних воєн

4 травня шанувальники всесвітньовідомої кіносаги "Зоряні війни" відзначають День Зоряних воєн або День Люка Скайвокера, як його іноді іменують шанувальники цієї кіноепопеї, створеної американським режисером Джоржем Лукасом.

Виникло це свято через гру слів. Знаменита фраза напуття джедаїв "Хай буде з тобою Сила" пишеться англійською: "May the force be with you". Хтось із шанувальників фільму одного разу обіграв цю фразу як "Хай буде з тобою четверте травня", наголошуючи на тому, що англійське "May" можна перекласти як назву місяця, а "force" (сила) замінити словом "fourth" (четвертий).

Міжнародний день дронів

Міжнародний день дронів або Міжнародний день безпілотника, відзначають у першу суботу травня з 2015 року, коли його вперше провели в США Сара і Девід О'Ніл.

22 березня 2015 року любитель дронів і учасник шоу That Drone Show Девід О'Ніл запропонував провести веселі перегони на пляжі, де запустив цілу купу чорних і білих апаратів. Вони не лише літали і транслювали відео, а й видавали смішні звуки. Ця подія так розвеселила присутніх, що Девід вирішив проводити день дронів щорічно. Щоправда, дату проведення він переніс на травень, коли панує більш тепла і ясна погода. Тож з 2016 року Міжнародний день безпілотників проводять у першу суботу травня.

Мета заходу - показати, що дрони можна застосовувати не лише з військовою і розвідувальною метою. Організатори хочуть донести думку, що безпілотні технології можуть давати широкі мирні можливості: рятувати людей, які заблукали, оцінювати якість росту сільськогосподарських культур та іншим чином стимулювати розвиток економіки.

Девіз Міжнародного дня дронів - Drones are good! (Дрони - хороші!).

Ще цього дня:

1838 - Діячі культури викупили з кріпацької неволі Тараса Шевченка;

1863 - Початок будівництва Одеської залізниці на ділянці Одеса-Балта довжиною 257 верст;

1878 - У будівлі оперного театру Томас Алва Едісон уперше продемонстрував винайдений ним фонограф;

1904 - США отримали зону Панамського каналу в безстрокове володіння;

1904 - В Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво автомобілів під назвою "Роллс-ройс";

1979 - Маргарет Тетчер стає прем'єр-міністром Великої Британії;

1986 - Зону евакуації навколо Чорнобиля збільшено до 30 кілометрів;

1990 - Президія Верховної Ради Української РСР постановила перейменувати Ворошиловград на Луганськ;

2023 - Війська української ППО за допомогою ЗРК Patriot уперше в історії збили російську гіперзвукову балістичну ракету "Кинджал".

Церковне свято

Цього дня православна церква вшановує мученицю Пелагію Тарсійську. Згідно з житієм, вона народилася в 3 столітті в Малій Азії, в родині знатних язичників. Дівчина була дуже вродлива і добре освічена, тому імператор Діоклетіан вирішив видати її заміж за свого спадкоємця. Однак, Пелагія прийняла хрещення і відмовилася одружуватися з прийомним сином імператора. Діоклетіан викликав дівчину до себе, а побачивши її красу, захотів зробити її вже своєю дружиною. Пелагія відмовила імператору, за що поплатилася життям.

Іменини: Іван, Ісаакій, Кирило, Климент, Леонтій, Марія, Микита, Никита, Никифор, Микола, Пелагея.